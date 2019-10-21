Обезьяний юбилей: бурый капуцин Гномик отметил 30-летие

Это капуцин по имени Гномик. Он отмечает важную дату - тридцатилетие. По такому случаю, работники зоопарка приготовили для юбиляра одновременно и открытку, и вкусное угощение - овощефруктовый смокинг.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Основой вкусной открытки послужила пекинская капуста. На ней был выложен смокинг из помидоров, огурцов, сладкого перца, лацканы – пласты моркови. И, конечно же, как без бабочки? Ее сделали из тыквы и яйца. Картину украсили разнообразными фруктами, а акцентом стала цифра 30 из тыквы, на подушечке из чернослива.

Такое вкусное поздравление имениннику пришлось по душе. И хотя тридцатку он все же демонстративно сбросил, но вот банан, киви и виноград, которые он так любит съел за считанные минуты. Сейчас Гномик живет с семнадцатилетней самочкой Гелей. В семье он главный, капуцин первый берет еду, но о любимой не забывает и всегда оставляет для нее вкусненькое.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Гномик – старожил зоопарка и коренной харьковчанин. Родился он у пары капуцин нашего зоопарка Марсиолы и Рема. А поскольку детеныш был уж очень маленьким, его и назвали Гномик.

Не забыли и о пушистых друзьях Гномика, к празднованию юбилея присоединились и другие обитатели зоопарка. Им сотрудники зверинца устроили некий сладкий стол из арбузов, яблок, груш, меда и орехов. Пушистые чавкали и поздравляли обезьяну с днем ​​рождения

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