Бабье лето продолжается. Прогноз погоды на ближайшую неделю

После обеда температура воздуха уже неделю стабильно достигает двадцати градусов тепла. Поэтому пока в городе царит бабье лето, харьковчане пытаются как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Для осенних прогулок, говорят, обычно выбирают парки и водоемы.

Алина

Лето проводим в парке, вот здесь очень хороший парк обустроили, приходим иногда здесь с дочерью гуляем.

Надежда

Ездим в парк Фельдмана, гуляем в Парке Горького, очень здорово, погода радует в этом году.

Артур

Парки, шашлыки, улица, дома сидеть нельзя по такой погоде

А вот молодая пара, Елена и Влад, сегодня вышли на прогулку, чтобы сделать множество красивых фото на фоне пейзажей осени, благо таких мест в Харькове достаточно.

Елена, Влад

Бабье лето мы проводим на природе, у нас есть ребенок, потому мы выезжаем за город, на шашлыки, не часто, но выезжаем. Пока ребенок в садике, как сейчас, вот решили прогуляться, выпить кофе, пофотографироваться и насладиться погодой.

Синоптики до конца недели прогнозируют все ту же теплую, впрочем, местами облачную погоду. Так, во вторник, 22-го октября, ожидается переменная облачность с туманом. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла. Днем столбик термометра будет колебаться от 16 до 21 градусов с отметкой «+».

В среду - без осадков, в течение дня в городе будет стоять туман. Ночью ожидается до 10 градусов, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла.

В четверг, 24-го октября, без существенных осадков. Ночью столбик термометра покажет от 5 до 10 градусов выше нуля, днем +15 + 20.

Такая же погода ждет горожан и в пятницу.

Агентство Телевидения Новости