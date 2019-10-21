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На Киевской трассе микроавтобус врезался в фуру

На Киевской трассе микроавтобус врезался в фуру

Сегодня в 6 утра на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе поселка Новый Коротич микроавтобус Volkswagen (водителю 42 года) врезался в фуру DAF (водителю 38 лет).

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель Volkswagen в результате ДТП получил травмы.

Пострадавшего госпитализировали.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.

Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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