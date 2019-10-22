На Харьковщине 5-летний мальчик утонул в ставке рядом с домом

В отделе коммуникации ГУ НП сообщили о том, что информация о трагедии в селе Басово Золочевского района поступила правоохранителям 21 октября около 12:00.

На место происшествия немедленно выехали полицейские. Установлено, что 5-летний мальчик играл во дворе. Его мать в это время находилась в доме с новорожденным ребенком. Около 11:30 женщина обнаружила отсутствие старшего сына, о чем сообщила своему мужу, который был на работе.

Он вместе со своим братом отправился на поиски ребенка. Мужчины обнаружили тело мальчика без признаков жизни в пруду, расположенном в 50 метрах от их дома.

Семья погибшего характеризуется положительно, на учете в полиции не состоит.

Следователями Золочевского отделения полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» и ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Агентство Телевидения Новости