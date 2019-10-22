Падение Берлинской стены: харьковчанам покажут, как это было

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, жители и гост города смогут посетить фотовыставку "Немецко-немецкая граница", посвященную 30-летию падения Берлинской стены.

Фотопроект откроется 26 октября в Харьковской муниципальной галерее (ул. Чернышевская, 15).

По словам организаторов, на выставке будут представлены снимки немецкого фотографа Юргена Риттера, сделанные на границе разделенной Германии у Берлинской стены в 80-х годах и после воссоединения страны. Парные фотографии автора хранят память о разделенной Германии и показывают, что изменилось на немецко-немецкой границе с момента падения Берлинской стены.

По мнению «фотографа границы», как сам себя называет автор, эти фото-сравнения являются «свидетельствами времени» и показывают, что «срослось то, что и должно было быть единым».

«Юрген Риттер снимал бывшую границу между двумя частями Германии и Берлинскую стену с 1980 по 1989 год, а после воссоединения в своих фотографиях документировал природные и архитектурные изменения вдоль бывшей внутригерманской границы от Восточного моря до Баварии. Фотографии сделаны в 80-е годы и в настоящее время с одного и того же места. Это прекрасные иллюстрации преобразования бывших приграничных территорий», - отметили в галерее.

Выставка будет экспонироваться до 5 ноября.

Начало открытия – в 17:00.

Фотопроект организован культурно-просветительским центром «Дом Нюрнберга» при поддержке Института Гете в Украине.

Агентство Телевидения Новости