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На Пушкинской неизвестные стреляли в двух мужчин

На Пушкинской неизвестные стреляли в двух мужчин

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, 22 октября около 00:55 в полицию поступило сообщение о том, что в центре города неизвестные нанесли двум мужчинам ранения, вероятно из пневматического оружия. 

Стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого. Злоумышленники с места происшествия скрылись на автомобиле. Пострадавшим в больнице оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления места нахождения злоумышленников.

Агентство Телевидения Новости

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