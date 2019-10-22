Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:41
Просмотров: 62

В "Бузке" представят вышивки талантливого харьковчанина

В Бузке представят вышивки талантливого харьковчанина

По данным пресс-службы ХОГА, 22 октября в "Бузке" представят выставку "Цветочные мелодии". 

Открытие экспозиции Евгении Бутенко состоится в 17:00.

Евгения Бутенко родилась в селе Липцы Харьковской области. По образованию - математик. Увлеклась вязанием крючком десять лет назад. Творческие проекты, представленные на выставке, выполнены крючком 0.6 мм – ювелирное мастерство.

Петли, которые набраны на проволоке - особенность представленных работ. Благодаря этому волшебные цветы объемные и выглядят словно живые, захватывают и удивляют. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 