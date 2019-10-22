В "Бузке" представят вышивки талантливого харьковчанина

По данным пресс-службы ХОГА, 22 октября в "Бузке" представят выставку "Цветочные мелодии".

Открытие экспозиции Евгении Бутенко состоится в 17:00.

Евгения Бутенко родилась в селе Липцы Харьковской области. По образованию - математик. Увлеклась вязанием крючком десять лет назад. Творческие проекты, представленные на выставке, выполнены крючком 0.6 мм – ювелирное мастерство.

Петли, которые набраны на проволоке - особенность представленных работ. Благодаря этому волшебные цветы объемные и выглядят словно живые, захватывают и удивляют.

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