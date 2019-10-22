Харьковчане смогут провести девятые "Каникулы с Политехом"

В пресс-службе ХОГА сообщили, что в программе мероприятия - более чем полсотни различных мастер-классов, воркшопов, интерактивных лекций, игр, экспериментов и других мероприятий от преподавателей и студентов ХПИ.

Гости смогут принять в них активное участие, а также побывать на кафедрах, лабораториях вуза, экскурсиях по кампусу Политеха.

Кроме того, старшеклассники смогут пройти экспресс-тестирование ВНО ежедневно с 28 октября 1 ноября. Начало - в 10:00, 11:00, 12.00 по адресу: НТУ «ХПИ», учебный корпус №2 (У2), первый этаж, аудитория 102.

«Каникулы с Политехом» пройдут с 28 октября по 2 ноября. Участие - бесплатное.

Среди направлений научно-познавательных ивентов - IT, химия, физика, электроника, энергетика, мехатроника, менеджмент, бизнес, психология, социология и другие. Свои интерактивные мероприятия представят более 30 кафедр НТУ «ХПИ».

Больше информации о мероприятиях, времени и месте их проведения можно узнать на сайте.

Программа «Каникул с Политехом»

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