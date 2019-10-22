Во время протестов в Чили погибли 13 человек, задержаны около 1900

Во время демонстраций в Чили были задержаны около 1900 человек, по меньшей мере 13 человек погибли.

Об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Число погибших возросло до 13 человек, а раненых - до 44, девять из которых в тяжелом состоянии", - отмечается в сообщении.

Бачелет призвала провести независимое расследование гибели протестующих во время демонстраций в выходные в Чили, ссылаясь на "тревожные сообщения" о чрезмерном применении силы службами безопасности страны.

В пятницу вечером президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице, пытаясь ограничить акции протеста по всему городу. Беспорядки в Сантьяго начались после повышения цены на проезд в метро в пиковые часы, которая выросла с 800 до 830 песо (1,17 доллара США).

На протяжении всей пятницы в нескольких районах столицы произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В разных частях города манифестанты строили баррикады и дрались с полицейскими, которые использовали против них водометы и слезоточивый газ.

В ночь на субботу демонстранты подожгли дома энергетической компании ENEL и отделения Банка Чили в центре города, а также бросали "коктейли Молотова" на станциях метро.

Агентство Телевидения Новости