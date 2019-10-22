Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:33
Просмотров: 88

Во время протестов в Чили погибли 13 человек, задержаны около 1900

Во время протестов в Чили погибли 13 человек, задержаны около 1900

Во время демонстраций в Чили были задержаны около 1900 человек, по меньшей мере 13 человек погибли. 

Об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Число погибших возросло до 13 человек, а раненых - до 44, девять из которых в тяжелом состоянии", - отмечается в сообщении.

Бачелет призвала провести независимое расследование гибели протестующих во время демонстраций в выходные в Чили, ссылаясь на "тревожные сообщения" о чрезмерном применении силы службами безопасности страны.

В пятницу вечером президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице, пытаясь ограничить акции протеста по всему городу. Беспорядки в Сантьяго начались после повышения цены на проезд в метро в пиковые часы, которая выросла с 800 до 830 песо (1,17 доллара США).

На протяжении всей пятницы в нескольких районах столицы произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В разных частях города манифестанты строили баррикады и дрались с полицейскими, которые использовали против них водометы и слезоточивый газ.

В ночь на субботу демонстранты подожгли дома энергетической компании ENEL и отделения Банка Чили в центре города, а также бросали "коктейли Молотова" на станциях метро.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 