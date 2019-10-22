Харьковчане: Станцию метро "Проспект Гагарина" нужно переименовать

На сайте Харьковского горсовета действует для подписания петиция с просьбой переименовать станцию метро "Проспект Гагарина" на "Левада".

"Прошу переименовать станцию ​​метро "Проспект Гагарина" и назвать ее "Левада".

1) Именно под этим названием она фигурировала на совместном заседании исполкома горсовета 31 декабря 1965, по утверждению «Архитектурно-планировочного задания на будущее строительство в Харькове первой очереди метро». Станция была одна из первых 8-ми станций которые были введены в эксплуатацию 21 августа 1975, но уже под названием «Проспект Гагарина».

2) Господствует мнение, что станция Проспект Гагарина находится на одном из самых длинных проспектов города Харькова - проспекте Гагарина (до 1961 года Змиевская улица), однако на самом деле в 2004 пробивка проспекта Гагарина между проспектом и улицей Гамарника (современный переулок Подольский) в 2004 году была названа по улице Вернадского.

3) Станция расположена в одноименные местности, рядом с вокзалом Харьков-Левада, которые являются ориентирами. А сам Проспект Гагарина имеет большую протяженность и станция не является ориентиром, как было в случае с ст.м. Московский проспект.

Поэтому, учитывая вышесказанное, прошу предоставить станции название "Левада", - говорится в тексте прошения.

Если за 90 дней петиция соберет не менее 5000 подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета.

Агентство Телевидения Новости