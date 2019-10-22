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Автобус №244э временно сменит свой маршрут

Автобус №244э временно сменит свой маршрут

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, движение транспорта по Гимназической набережной, на участке от пр. Московского до ул. Вернадского, будет запрещено до 9 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфрастурктуры, это связано с продолжением капитального ремонта проезжей части. Ранее движение планировали открыть 26 октября.

Объезжать закрытый участок можно по ул. Кооперативной, ул. Маломясницкой, пер. Подольскому, пл. Героев Небесной Сотни, пр. Московскому и пр.

Напомним, что в это время автобус №244э объезжает закрытый участок так:

- при движении в сторону ст. м. «Холодная Гора»: пл. Героев Небесной Сотни - пр. Гагарина - ул. Маломясницкая - ул. Вернадского и далее по маршруту;

- при движении в сторону ст. Основа: ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина - пл. Героев Небесной Сотни.

Агентство Телевидения Новости

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