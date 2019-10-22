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Автомобильный слалом. Высокий уровень харьковских гонщиков

В украинском автоспорте завершается сезон 2019-го года. Четвертым этапом закончилась в Харькове одна из самых престижных отечественных гоночных серий по скоростному автомобильному слалому. Львиную долю наград добыли харьковские гонщики.

Харьков в очередной раз подтвердил свое реноме столицы украинского автоспорта как по количеству соревнований, проходящих здесь, так и по высокому уровню харьковских автогонщиков, принимающих в них участие. Состоялся 4-й заключительный этап Национальной гоночной серии по скоростному автомобильному слалому "Лихолет 2019". Гонка собрала

24 пилотов из Харькова, Сум, Днепра и других городов. Победители и призеры определялись в семи классах. Харьковчанин Максим Головко стал победителем этой серии уже второй год подряд.

Максим Головко, победитель соревнований:

Была достаточно напряженная борьба на первых нескольких проездах. Потом получилось завоевать лидерство и держался до конца на лидирующей позиции.

Среди триумфаторов серии "Лихолет 2019" также харьковчанин Эдуард Разумовский, братья Илья и Никита Черняев, Александр Ильин и Дарья Гусева.

Алексей Беседин, президент автобмобильного клуба "Харьков":

Сегодня завершился этот этап и завершился сезон. Наверное, не самый легкий сезон этого года. Но сегодня мы наградили победителей.

По результатам серии многие гонщики кроме кубков получат еще и почетные звания кандидатов в мастера спорта.

Агентство Телевидения Новости

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