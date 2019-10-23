Сегодня 08:46
Просмотров: 87
На стадионе "Металлист" во время футбольного матча на поле выбежали двое мужчин
Во время футбольного матча, который проходил вчера в Харькове, двое мужчин выбежали на поле.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, инцидент произошел на стадионе "Металлист" во время матча между командами «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Загреб, Хорватия).
Нарушителями оказались 21-летние жители Донецкой области.
Полицейские составили в отношении их административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает административный арест на срок до 15 суток.
Загрузка...