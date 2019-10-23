Экс-чиновницу налоговой отправили за взятку в тюрьму на шесть лет

Экс-заместителя начальника Индустриального ОГНИ ГУ Миндоходов Харьковской области осудили за получение взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Суд признал экс-чиновницу виновной в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

На время совершения уголовного преступления она занимала должность заместителя начальника Индустриального ОГНИ г.Харькова ГУ Миндоходов Харьковской области.

Установлено, что женщина при проведении плановой документальной выездной проверки сообщила предпринимателю о выявленных в ходе проверки нарушениях налогового законодательства в его деятельности.

А также чиновница сообщила ему и о том, что за 25 тысяч гривен может принять решение о доначислении предпринимателю налогов и финансовых санкций только в размере 40 тысяч гривен вместо надлежащего доначисления 308 тысяч гривен.

Впоследствии предприниматель передал проверяющей 25 тысяч гривен взятки.

Экс-чиновницу суд приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением властных полномочий и функций государства на срок 2 года, с конфискацией имущества. Также женщину лишили специального звания советника налогового и таможенного дела 1 ранга.

Агентство Телевидения Новости