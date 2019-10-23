Лига Чемпионов . Ничья "Шахтера" с загребским "Динамо" в Харькове

В 3-м туре групповой стадии Лиги Чемпионов единственный представитель Украины в этом еврокубке донецкий "Шахтер" принимал в Харькове загребское "Динамо".

"Шахтер" и вел в счете и отыгрывался.

В конце концов, матч заверщился вничью - 2:2. В другом матче этой группы "Манчестер Сити" взял верх над "Аталантой" - 5:1.

После трех туров у "Манчестер Сити" 9 очков, "Диамо" и "Шахтера" - по 4, у "Аталанты" - 0.

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