В селе под Харьковом пенсионеры хранили кукурузу в старинном сундуке от Louis Vuitton

Жительница села села Мохнач Змиевского района долгие годы хранила кукурузу в сундуке.

Как выяснилось недавно, сундук был не простой, а антикварный, производства дома моды Louis Vuitton, 1880-1890-х годов.

Об этом рассказали журналисты СТБ в программе "Вікна новини".

Сундуку, по оценкам специалистов, не менее 120 лет, однако даже эксперты затрудняются ответить, сколько он может стоить.

Как рассказали обладатели раритета, сундук достался им от родственников, которые собирались его выбросить.

"Говорю, давай, кукурузу буду хранить в нем. Мать моего троюродного брата где-то была и привезла его сюда, в Харьков", - рассказал дедушка Шура.

Старинную вещь у селян выкупили создатели частного этнографического музея-усадьбы, который находится в селе Артюховка. По их словам, вещь выкупили почти даром.

Археологи уже провели экспертизу и подтвердили подлинность изделия. Произведен он был примерно в 1880 году.





Агентство Телевидения Новости