Харьковчане просят новую дорогу с Северной Салтовки на поселок Жуковского - петиция

Харьковчанин предложил городским властям пробить новую дорогу с Северной Салтовки на посёлок Жуковского.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

Автор петиции считает, что новая автомобильная дорога, которая соединит посёлок Жуковского с Северной Салтовкой, позволит значительно сэкономить время на проезд между этими районами.

«Данная магистраль давно является необходимой, так как единственную дорогу - Чкалова, Чебышева, Жилярди физически невозможно расширить из-за плотно прилегающих частных владений», - пишет харьковчанин.

Сбор подписей под петицией стартовал 22 октября.

На данный момент ее поддержали 32 человека.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5 тысяч подписей.

Агентство Телевидения Новости