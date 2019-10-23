В Англии под Лондоном нашли грузовик с 39 трупами в прицепе

В Великобритании полиция обнаружила в прицепе грузовика в графстве Эссекс 39 тел. Об этом сообщила в среду, 23 октября, газета The Daily Telegraph.

По ее сведениям, 25-летний водитель грузовика из Северной Ирландии задержан.

Предполагается, что грузовик был зарегистрирован в Болгарии и въехал в Великобританию в субботу в Холихеде - более чем в 300 милях от места, где были обнаружены тела, в Терроке.

Холихед является вторым по загруженности паромным портом в Великобритании после Дувра и служит основным маршрутом из Ирландии в материковую Великобританию.

"Мы арестовали водителя грузовика в связи с инцидентом, который остается под стражей в полиции, поскольку наши расследования продолжаются", - сказал главный суперинтендант Эндрю Маринер.

Как отмечается, среди погибших - 38 взрослых и один подросток.

Агентство Телевидения Новости