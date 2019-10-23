В Купянске предприниматель заблокировал здание налоговой инспекции и угрожает сжечь себя под ее стенами

В Купянске предприниматель угрожает сжечь себя под стенами налоговой инспекции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, таким образом 44-летний мужчина намерен заставить сотрудников учреждения разблокировать налоговые накладные.

22 октября в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что у входа в административное здание налоговой инспекции Купянска неизвестные разложили автомобильные покрышки.

Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина на своем автомобиле привез к налоговой инспекции шесть резиновых автомобильных покрышек и канистру, в которой находился бензин.

Он сообщил, что если не будут выполнены требования относительно разблокирования его налоговых накладных, он начнет разжигать шины и соберет людей на акцию протеста под административным зданием.

Также мужчина угрожал сжечь себя и личным автомобилем заблокировал вход на территорию налоговой.

Однако правоохранители предупредили мужчину, что такие действия являются нарушением действующего законодательства, и изъяли автомобильные покрышки и канистру.

Мужчина до сих пор продолжает свою акцию.

На месте происшествия круглосуточно дежурит наряд полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости