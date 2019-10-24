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На Донбассе за сутки - 22 обстрела

На Донбассе за сутки - 22 обстрела

23 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-штаба ООС в Фейсбук.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 12 обстрелов.

 Вблизи Водяного на Приазовье боевики применили тяжелую артиллерию.

Также обстрелы велись вблизи «Пищевика», неподалеку Павлополя,  у Песков и неподалеку Лебединского, неподалеку Тарамчука и вблизи Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 10 обстрелов:

вблизи Луганского, неподалеку Крымского, в районе Новолуганского, возле Зайцево и неподалеку Золотого, а также вблизи Южного.

Вчера, 23 октября, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, отметили в пресс-штабе ООС.

С начала этого периода вооруженные формирования РФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Оба обстрела зафиксированы вблизи Марьинки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК". Противник вел огонь из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

 

Агентство Телевидения Новости

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