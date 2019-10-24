На Донбассе за сутки - 22 обстрела
23 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщается в утренней сводке пресс-штаба ООС в Фейсбук.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 12 обстрелов.
Вблизи Водяного на Приазовье боевики применили тяжелую артиллерию.
Также обстрелы велись вблизи «Пищевика», неподалеку Павлополя, у Песков и неподалеку Лебединского, неподалеку Тарамчука и вблизи Старогнатовки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 10 обстрелов:
вблизи Луганского, неподалеку Крымского, в районе Новолуганского, возле Зайцево и неподалеку Золотого, а также вблизи Южного.
Вчера, 23 октября, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, отметили в пресс-штабе ООС.
С начала этого периода вооруженные формирования РФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Оба обстрела зафиксированы вблизи Марьинки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК". Противник вел огонь из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.