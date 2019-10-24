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Суд США обязал Госдепартамент обнародовать документы по Украине

Суд США обязал Госдепартамент обнародовать документы по Украине

Американский суд 23 октября обязал Госдепартамент в течение следующих 30 дней обнародовать документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку между госсекретарем Майклом Помпео и адвокатом президента США Рудольфом Джулиани. Об этом говорится в распространенном постановлении судьи столичного округа Колумбии Кристофера Купера.

Материалы по контактам вашингтонской администрации и украинских властей затребовала в начале месяца правозащитная организация American Oversight, подав иск на основании Закона о свободе информации (FOIA).

Купер также постановил, что представители организации должны встретиться с сотрудниками внешнеполитического ведомства, чтобы обсудить способы сузить объемы затребованной документации. Он также согласился с тем, что данные сведения представляют общественный интерес.

American Oversight, в частности, затребовала документы, связанные с контактами Джулиани и представителей украинских властей по поводу сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а также материалы по отзыву американского посла в Киеве Мари Йованович.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

 

Агентство Телевидения Новости

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