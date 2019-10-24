При выполнении боевого задания на Донбассе погиб нацгвардеец

В среду, 23 октября, при выполнении боевого задания на Донбассе погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Дмитрий Антыков.

Об этом сообщает бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Facebook.

"23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой трагически погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков. Он был замечательным побратимом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей, и был настоящим патриотом Украины", - говорится в сообщении.

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