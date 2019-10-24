В Харьковском районе ночью горел торговый павильон.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 октября в 3:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне на ул. Победы, 17 села Затишье Харьковского района.

На момент прибытия пожарных горел овощной торговый павильон на площади 35 кв.м.

В 3:37 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 4:31 ликвидировали.

Причину возникновения пожара и сумму ущерба устанавливают.

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