На Академика Павлова Славута сбила девушку
Накануне в 22:45 на пересечении улиц Академика Павлова и Василия Стуса автомобиль Славута (водителю 27 лет) сбил переходившую дорогу девушку: с травмами ног 22-летнюю пострадавшую доставили в больницу.
По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, наезд произошел на пешеходном переходе.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримала 22-річна дівчина.
Информация внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.
Правоохранители разыскивают свидетелей ДТП и просят сообщить информацию в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП Харьковской области, расположенный по адресу: ХарьковБ улица Маяковского, 22.