Харьковчанину, подозреваемому в убийстве молодой девушки на Холодной Горе, продлили меру пресечения

Сегодня коллегия судей рассмотрела апелляцию адвоката в интересах 17-летнего парня, подозреваемого в убийстве харьковчанки на определение Киевского районного суда о продлении ему срока содержания под стражей.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда, по итогам рассмотрения апелляции коллегия судей оставила судебное решение районного суда о продлении сроков содержания под стражей, подозреваемому без изменений.

Суд огласил резолютивную часть определения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в конце июня на Холодной Горе обнаружили тело девушки с многочисленными телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственной смерти.

Мама убитой девушки, которая числилась пропавшей около двух недель, сообщила, что дочь была сильно избита, и опознала она ее лишь по татуировке на ноге.

По подозрению в совершении убийства девушки правоохранители задержали 17-летнего парня.

Агентство Телевидения Новости