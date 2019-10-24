Украина будет признавать свидетельства ОРДЛО о смерти и рождении - решение Кабмина

Кабинет министров принял решение о признании отдельных справок, выданных медицинскими и судебно-медицинскими учреждениями на оккупированном Донбассе.

Решение касается свидетельств о смерти и рождении граждан.

Согласно ему, специальная комиссия признает или отказывает в подтверждении таких документов органом ЗАГС.

При этом в правительстве подчеркнули, что признание отдельных документов с ОРДЛО не означает признание власти оккупантов.

При принятии решения министры учитывали положения «Намибийских исключений» ООН, а также закон Украины от 18 января 2018 года № 2268-VIII «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Агентство Телевидения Новости