Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:51
Просмотров: 37

Украина будет признавать свидетельства ОРДЛО о смерти и рождении - решение Кабмина

Украина будет признавать свидетельства ОРДЛО о смерти и рождении - решение Кабмина

Кабинет министров принял решение о признании отдельных справок, выданных медицинскими и судебно-медицинскими учреждениями на оккупированном Донбассе.

Решение касается свидетельств о смерти и рождении граждан.

Согласно ему, специальная комиссия признает или отказывает в подтверждении таких документов органом ЗАГС.

При этом в правительстве подчеркнули, что признание отдельных документов с ОРДЛО не означает признание власти оккупантов.

При принятии решения министры учитывали положения «Намибийских исключений» ООН, а также закон Украины от 18 января 2018 года № 2268-VIII «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 