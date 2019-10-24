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НБУ снизил учетную ставку вдвое больше обычного

НБУ снизил учетную ставку вдвое больше обычного

Национальный банк с 25 октября снижает учетную ставку на 1% - до 15,5% годовых. Об этом в четверг, 24 октября, сообщил глава центробанка Яков Смолий.

По словам главы Нацбанка, НБУ продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит тенденцию замедления инфляции до цели 5%.

Согласно прогнозу НБУ, рост потребительских цен в текущем году составит 6,3%. 

Также регулятор улучшил прогноз по ростуВВП в 2019 году с 3% до 3,5%. В следующем году рост ожидается на уровне 4%.

Как отметил Смолий, улучшение роста обусловлено устойчивым внутренним спросом, увеличением производительности в сельскохозяйственном производстве, улучшением потребительских настроений.

"В то же время сдерживающими факторами для экономического роста в 2020 году будут замедление мировой экономики и ухудшения условий торговли", - сказал он.

Отметим, это уже четвертое снижение учетной ставки в этом году. Предыдущее состоялось 5 сентября. Каждый раз ставка снижалась на 0,5%.

 

Учетная ставка – эквивалент стоимости денег в экономике. По этой ставке НБУ предоставляет средства коммерческим банкам, а те, в свою очередь, кредитуют физлиц и юрлиц. Таким образом, учетная ставка влияет на стоимость кредитных ресурсов.

Повышение учетной ставки говорит о росте уровня инфляции и падении темпов экономического роста в стране.

 

Агентство Телевидения Новости

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