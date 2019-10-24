Странное празднование гола с пощипыванием паха

Футболист нестандартно поздравил партнера по команде, забившего гол.

В матче третьего тура групповой стадии Лиги Чемпионов между амстердамским "Аяксом" и лондонским "Челси" английская команда победила 1:0.

Победный гол забил Миши Батшуайи и, естественно, оказался в объятиях партнеров. Правда, один из партнеров - Жоржиньо странно выразил свои поздравления. Жоржиньо целенаправленно потянулся к паху Батшуайи и стал мять его половые органы.





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