Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:45
Просмотров: 14

Харьковская штангистка Ирина Деха "разгромила" своих соперниц на юниорском чемпионате Европы

Харьковская штангистка Ирина Деха разгромила своих соперниц на юниорском чемпионате Европы

На юниорском чемпионате Европы (U23) по тяжелой атлетике в столице Румынии - Бухаресте, в турнире девушек в весовой категории до 76 кг харьковчанка Ирина Деха оказалась гораздо сильнее своих соперниц.

И в рывке и в толчке Деха начинала свои подходы к штанге, когда все конкурентки уже прекращали выступление.

В итоге Деха показала в рывке 112 кг, в толчке - 133 кг. По сумме двоеборья вышло 245 кг, что на 29 кг больше, чем у серебряной призерки.

Помимо большого "золота" в двоеборье, Деха также завоевала малые золотые медали в рывке и толчке.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 