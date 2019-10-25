Где в Харькове сегодня нет воды
Сегодня, 25 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5-д (п. №2), ул. Сумская, 6 до 20:00 25.10.19 г., въезд 1-й Омский (ч/с), въезд 2-й Омский (ч/с), ул. Звездная (ч/с) до 20:00 25.10.19 г.; ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13 , 2 (эт. №5) до 20:00 26.10.19 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 160 (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 68-б (п. №1, стояк) до 20:00 25.10.19 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 38-а (п. №2, стояк) до 20:00 25.10.19 г.
Слободской район:
ул. Танкопия, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 25.10.19 г.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25.10.19 г.; ул. Балакирева, 46 (п. №1) до 20:00 26.10.19 г.