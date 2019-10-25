На ремонт "Каскада" потратят еще 22 миллиона - объявлен тендер

Капитальный ремонт «Каскада» в саду имени Тараса Шевченко по улице Сумской, 35 в Харькове продолжается.

Как следует из информации, размещенной на сайте Рrozorro, сейчас объявлен конкурс на земляные работы в рамках капремонта "Каскада" в саду им.Шевченко.

Ожидаемая стоимость работ - 22 188 786 гривен с НДС.

Срок выполнения работ поставлен до 31 декабря 2019 г.

Заказчиком указано КП "Харьковзеленстрой".

Аукцион стартует 11 ноября 2019 года.

Агентство Телевидения Новости