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На ремонт "Каскада" потратят еще 22 миллиона - объявлен тендер
Капитальный ремонт «Каскада» в саду имени Тараса Шевченко по улице Сумской, 35 в Харькове продолжается.
Как следует из информации, размещенной на сайте Рrozorro, сейчас объявлен конкурс на земляные работы в рамках капремонта "Каскада" в саду им.Шевченко.
Ожидаемая стоимость работ - 22 188 786 гривен с НДС.
Срок выполнения работ поставлен до 31 декабря 2019 г.
Заказчиком указано КП "Харьковзеленстрой".
Аукцион стартует 11 ноября 2019 года.
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