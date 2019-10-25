На Волыни зафиксировали первый с 2017 года случай полиомиелита
В Украине зафиксирован первый с 2017 года подтвержденный случай паралитического полиомиелита. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Полиомиелит был обнаружен у двухлетнего ребенка в Волынской области.
Его родители умышленно отказались от прививок, предусмотренных медицинским стандартам, отметили в ведомстве.
Последние случаи болезни в Украине фиксировались в 2015 и 2017 годах, однако она снова дала о себе знать.
Источниками болезни является человек, который болеет или носитель, который переносит вирус бессимптомно.
Путями передачи считаются фекально-оральный (грязные руки, вода, зараженная пища, экскременты) и воздушно-капельный.
В большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса.
Инкубационный период болезни составляет 2-35 суток, чаще 7-14 дней.
Классифицируют такие виды болезни: с поражением центральной нервной системы (ЦНР) и без нее поражения. Стоит отметить, что даже нетипичный полиомиелит (без поражения ЦНР) способен сильно навредить больному.
Все они несут существенную угрозу для непривитого человека и вызывают необратимые процессы, которые могут привести к смерти пациента.
Кроме того, по данным Минздрава, накануне в Ужгороде была зафиксирована вспышка дифтерии в местном университете. На данный момент известно о 15 заболевших с клиническими признаками дифтерии.
Из-за дифтерии на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию локального характера.