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В ХОГА и на железнодорожном вокзале ищут взрывчатку
Харьковские полицейские проверяют информацию о заминировании ХОГА и железнодорожного вокзала.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.
Сообщение о закладке взрывчатки в здании на улице Сумской, 64 и железнодорожном вокзале поступило на электронную почту полиции 25 октября.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
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