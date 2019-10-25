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В ХОГА и на железнодорожном вокзале ищут взрывчатку

В ХОГА и на железнодорожном вокзале ищут взрывчатку

Харьковские полицейские проверяют информацию о заминировании ХОГА и железнодорожного вокзала.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

По адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Сообщение о закладке взрывчатки в здании на улице Сумской, 64 и железнодорожном вокзале поступило на электронную почту полиции 25 октября.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

 

Агентство Телевидения Новости

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