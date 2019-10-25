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На Клочковской произошла стрельба - соцсети (видео)

На Клочковской произошла стрельба - соцсети (видео)

На Клочковской в центре Харькова возле одного из супермаркетов сегодня, 25 октября, произошла стрельба.

Об этом сообщили пользователи соцсетей.

«Только что на Клочковской возле «Восторга» произошла перестрелка», - пишут очевидцы.

По их информации, есть раненые.

В полиции пообещали прокомментировать информацию позже.

По данным очевидцев, парковку супермаркета сейчас оцепили.

Оружие, из которого стреляли, лежит на земле, написали очевидцы.

Подробности ЧП выясняются.


Агентство Телевидения Новости

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