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На Клочковской произошла стрельба - соцсети (видео)
На Клочковской в центре Харькова возле одного из супермаркетов сегодня, 25 октября, произошла стрельба.
Об этом сообщили пользователи соцсетей.
«Только что на Клочковской возле «Восторга» произошла перестрелка», - пишут очевидцы.
По их информации, есть раненые.
В полиции пообещали прокомментировать информацию позже.
По данным очевидцев, парковку супермаркета сейчас оцепили.
Оружие, из которого стреляли, лежит на земле, написали очевидцы.
Подробности ЧП выясняются.
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