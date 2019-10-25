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В детском питании выявили мышьяк и ртуть

В детском питании выявили мышьяк и ртуть

В детском питании импортного производства выявили опасные примеси.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Так, в Управление службы поступило 2 информационных сообщения от Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и ​​кормах.

В сообщениях говорилось  об обнаружении мышьяка и ртути в детском питании с тунцом и овощами, которое экспортировалось из Чешской Республики (производитель Slovacka Fruta as, - AP- N: CZ 314) в Украину (ООО «Смарти Фэмили»).

Также сообщалось о выявлении меди в замороженном фруктовом пюре, которое  экспортировалось из Франции (производитель: Boiron Freres SAS ) В Украину (ООО «Гранде Дольче»).

В связи с данными фактами ГУ Госпродпотребслужбы требует от операторов рынка Харьковской области изъять данную продукцию из продажи и в срок не более двух рабочих дней письменно проинформировать о принятых мерах.

 

Агентство Телевидения Новости

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