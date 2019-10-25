Сегодня 18:58
Просмотров: 43
Странная дуэль взглядов перед боем супертяжей
Британские боксеры-супертяжи Дерек Чисора и Дэвид Прайс взвесились перед боем и почти посмотрели друг другу в глаза.
Противостояние Чисоры и Прайса состоится в Лондоне.
На взвешивании вес Прайса составил 119,9 кг, Чисоры - 118 кг.
Чисора был в кепке, солнцезащитных очках и повязке. Фактически все его лицо было закрыто, и потому дуэль взглядов, как таковая, не состоялась. Прайс не счел нужным поворачиваться на пол-оборота к такому "замаскированному" Чисоре.
Загрузка...