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Странная дуэль взглядов перед боем супертяжей

Странная дуэль взглядов перед боем супертяжей

Британские боксеры-супертяжи Дерек Чисора и Дэвид Прайс взвесились перед боем и почти посмотрели друг другу в глаза.

Противостояние Чисоры и Прайса состоится в Лондоне.

На взвешивании вес Прайса составил 119,9 кг, Чисоры - 118 кг.

Чисора был в кепке, солнцезащитных очках и повязке. Фактически все его лицо было закрыто, и потому дуэль взглядов, как таковая, не состоялась. Прайс не счел нужным поворачиваться на пол-оборота к такому "замаскированному" Чисоре.


Агентство Телевидения Новости

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