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В четырех районах Харьковщины нашли боеприпасы

В четырех районах Харьковщины нашли боеприпасы

Пиротехники ГСЧС на Харьковщине за сутки, 25 октября, разминировали 4 боеприпаса Второй Мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, взрывоопасные предметы были найдены в Чугуевском, Боровском и Нововодолажском районах области, а также в Киевском районе Харькова.

Среди них были: 1 минометная мина калибра 82мм, 2 артснаряда калибра 76мм, а также 1 ручная граната РГД-5.

Все опасные находки специалисты  обезвредили без происшествий.

 

Агентство Телевидения Новости

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