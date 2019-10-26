За стрельбу с ранеными в центре Харькова задержали иностранца

Полицейские задержали иностранца за нанесение телесных повреждений двум харьковчанам в ходе стрельбы в центре Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 22 октября около часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской двое неизвестных иностранцев стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого.

Затем злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле.

Пострадавшие харьковчане с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

24 октября около 18:00 полицейские обнаружили в районе Площади Свободы автомобиль на литовской регистрации.

В нем находился иностранец, который по внешности подпадал под описание потерпевших. Им оказался 24-летний гражданин Марокко.

Его правоохранители задержали.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении злоумышленнику.

Другого иностранца сейчас полицейские разыскивают.

Агентство Телевидения Новости