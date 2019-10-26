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ГСЧС предупредили о тумане на дорогах в Харьковской области

ГСЧС предупредили о тумане на дорогах в Харьковской области

В ГСЧС предупреждают о тумане в Харьковской области.

По данным УкрГидрометцентра, видимость составит 200—500 метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, с учетом погодных условий на дорогах сохранится І-й уровень опасности (желтый).

В связи с этим водителям на дорогах рекомендуется придерживаться скоростного режима и безопасной дистанции, а также отказаться от опасных маневров во время движения.

Агентство Телевидения Новости

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