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ГСЧС предупредили о тумане на дорогах в Харьковской области
В ГСЧС предупреждают о тумане в Харьковской области.
По данным УкрГидрометцентра, видимость составит 200—500 метров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, с учетом погодных условий на дорогах сохранится І-й уровень опасности (желтый).
В связи с этим водителям на дорогах рекомендуется придерживаться скоростного режима и безопасной дистанции, а также отказаться от опасных маневров во время движения.
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