Обсуждали развод: в Киеве женщина выпила кислоту на глазах у мужа и умерла

В Киеве в ночь на 26 октября 36-летняя женщина выпила кислоту и умерла на глазах у мужа. Об этом сообщает Киев Оперативный.

По данным издания, супруги сидели в автомобиле на стоянке возле супермаркета на улице Берковецкой и обсуждали свой развод.

В какой-то момент женщина сказала, что ей ничего не нужно от мужа, и выпила яд.

Уже через минуту у женщины началась рвота.

Муж вызвал ей «скорую», которая прибыла на место через 4 минуты.

Медики пытались откачать женщину, но ее спасти не удалось - она умерла.

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Агентство Телевидения Новости