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В Чили состоялась самая масштабная в истории страны акция протеста

В Чили состоялась самая масштабная в истории страны акция протеста

В Чили 25 октября состоялась самая масштабная акция протеста в истории страны, в которой приняли участие более миллиона человек. Демонстранты в Сантьяго, столице государства шествовали мимо правительственного здания и призывали к отставке президента Чили Себастьяна Пиньеру. Акции протестов прошли без инцидентов, сообщает Deutsche Welle. 

Также многотысячные демонстрации состоялись в и других городах государства.

Напоминаем, что уже две недели в Чили не утихают массовые беспорядки. Повышение тарифов на метро в столице страны Сантьяго обернулось восстанием. Властям пришлось услышать демонстрантов и отменить повышение платы за проезд в подземке. Но для чилийцев этого оказалось мало. 

Демонстрации время от времени ожесточаются и возникают столкновениями между полицией и протестующими. Правоохранители используют слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В прошлую субботу президент Чили объявил чрезвычайное положение, а в некоторых частях государства ввели комендантский час. Действующие чилийские акции протеста признали самыми сильными с 1990 года.

Агентство Телевидения Новости

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