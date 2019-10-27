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Где в Харькове сегодня нет воды

Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 27 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов  Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: ул. Танкопия, 12 (п. №2, стояк), ул. Фонвизина, 17 (стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №7, стояк), ул. Александра Матросова, 14-а (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №2, спаренный стояк), ул. Фонвизина, 15 (п. №4, стояк), пр. Героев Сталинграда, 148-в (п. №1, стояк) до 20:00 28.10.19 г.

Индустриальный район: 

ул. Северина Потоцкого, 22 (п. №6,  спаренный стояк),  34 (п. №1, стояк),  ул. Шариковая, 37 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 28.10.19 г.

Киевский район: 

ул. Старошишковская, 7 (п. №6, стояк), ул. Академика Павлова, 319 (п. №5, стояк), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №4, спаренный стояк), ул. Сумская, 6 (подъезд) до 20:00 27.10.19 г.

Московский район: 

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80-а (п. №2, стояк) до 20:00 28.10.19 г.

Немышлянский район: 

ул. Танкопия, 13-а (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 28.10.19 г.

Новобаварский район: 

ул. Кибальчича, 27(п. №3, стояк), 29 (п. №3, подъезд), ул. Селянская, 22 (п. №3),  пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк) до 20:00 27.10.19 г.

Основянский район: 

пр. Гагарина, 38-а (п. №2, стояк) до 20:00 27.10.19 г.

Шевченковский район: 

ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Серебряная (ч/с) до 19:00 27.10.19 г., пр. Науки (Ленина), 37 (спаренный стояк), ул. Деревянко, 11 (п. №4, спаренный стояк), ул. Тобольская, 37 (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №6, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №3, стояк), пр. Победы, 70 (п. №11, стояк) до 20:00 28.10.19 г.

 

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