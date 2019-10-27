В Сирии ликвидировали главаря террористов ИГИЛ
Американские военные успешно ликвидировали в сирийской провинции Идлиб главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
Как сообщает Euronews , ссылаясь на американские СМИ, в ходе штурма своего укрытия аль-Багдади сам привел в действие взрывное устройство.
В результате взрыва погиб он сам, а также две его жены.
Отмечается, что для официального подтверждения требуется ДНК-экспертиза.
Операция проводилась Объединенным командованием специальных операций.
Местонахождение лидера и деловые было установлено при содействии ЦРУ и разведслужбы Ирака.
Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter сообщение об "очень значительное событие".
В ближайшее время глава Белого дома выступит с заявлением.