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Улицу Манизера перекроют для движения транспорта
28 октября с 8:00 до 13:00 движение транспорта по ул. Манизера (бывшая Красина) на участке от ул. Пушкинской до пер. Каплуновского будет запрещено.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по освещению улицы Манизера.
На этот период транспорт будет объезжать закрытый участок по прилегающим улицам: Пушкинской, Дарвина, Синельникова, Белгородскому спуску и др.
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