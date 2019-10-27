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Улицу Манизера перекроют для движения транспорта

Улицу Манизера перекроют для движения транспорта

28 октября с 8:00 до 13:00 движение транспорта по ул. Манизера (бывшая Красина) на участке от ул. Пушкинской до пер. Каплуновского будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по освещению улицы Манизера.

На этот период транспорт будет объезжать закрытый участок по прилегающим улицам: Пушкинской, Дарвина, Синельникова, Белгородскому спуску и др.

 

Агентство Телевидения Новости

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