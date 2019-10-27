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На Новых Домах троллейбус №13 на два дня изменит маршрут

На Новых Домах троллейбус №13 на два дня изменит маршрут

Троллейбус №13 на два дня изменит маршрут

28 и 29 октября с 9:30 до 14:00 будет запрещено движение троллейбусов по улице Харьковских Дивизий, на участке от разворотного круга «Парк «Зустріч» до пр. Московского.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с омолаживающей и санитарной обрезкой аварийных деревьев по улице Харьковских Дивизий.

Троллейбус №13 будет курсировать так:

ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - б-р Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - ул. Садовопарковая - парк «Зустріч»;

в обратном направлении: парк «Зустріч» - ул. Садовопарковая - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины».

 

Агентство Телевидения Новости

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