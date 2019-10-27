Секунданты выбросили белое полотенце. Победа потенциального соперника Усика

В Лондоне прошел вечер бокса, одним из топ-поединков которого был бой британских супертяжей Дерека Чисоры и Дэвида Прайса.

Этот поединок продлился четыре неполных раунда. В 4-м раунде Чисора отправил Прайса в нокдаун. Прайс с трудом поднялся на ноги. Однако бой не был продолжен. Из угла Прайса секунданты выбросили белое полотенце, признав поражение своего боксера техническим нокаутом.

У 35-летнего Чисоры это был 41-й поединок на профессиональном ринге и при этом 32-я победа (в том числе 23-я - нокаутом).

Ниже, в видеообзоре вечера бокса в Лондоне фрагменты поединока Чисоры против Прайса начинаются с 7:00.

Не исключено, что промоутеры Чисоры и украинского боксера Александра Усика, выступающего теперь в супертяжелом весе, сведут этих боксеров в одном бою. Хотя, Усик настроен на то, чтобы его ближайший поединок уже был титульным.





Агентство Телевидения Новости