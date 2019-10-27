Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:46
Просмотров: 65

Секунданты выбросили белое полотенце. Победа потенциального соперника Усика

Секунданты выбросили белое полотенце. Победа потенциального соперника Усика

В Лондоне прошел вечер бокса, одним из топ-поединков которого был бой британских супертяжей Дерека Чисоры и Дэвида Прайса.

Этот поединок продлился четыре неполных раунда. В 4-м раунде Чисора отправил Прайса в нокдаун. Прайс с трудом поднялся на ноги. Однако бой не был продолжен. Из угла Прайса секунданты выбросили белое полотенце, признав поражение своего боксера техническим нокаутом.

У 35-летнего Чисоры это был 41-й поединок на профессиональном ринге и при этом 32-я победа (в том числе 23-я - нокаутом).

Ниже, в видеообзоре вечера бокса в Лондоне фрагменты поединока Чисоры против Прайса начинаются с 7:00.

Не исключено, что промоутеры Чисоры и украинского боксера Александра Усика, выступающего теперь в супертяжелом весе, сведут этих боксеров в одном бою. Хотя, Усик настроен на то, чтобы его ближайший поединок уже был титульным.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 