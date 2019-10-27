Футболисты стали праздновать взятие ворот, которого не было и получили гол в свои ворота

Очень курьезный эпизод в футбольном матче.

В поединке 13-го тура чемпионата Хорватии между "Хайдуком" и "Славеном" футболист "Славена" ударом издали переборосил вратря "Хайдука". Вратарь успел не дать мячу залететь в ворота, при этом сам голкипер влетел в сетку ворот, чем невольно создал иллюзию, что был гол, и это мяч сотряс сетку.

Футболисты "Славена" остановились и стали праздновать гол, которого, на самом деле, не было. Этим воспользовались игроки "Хайдука", разогнали свою атаку и провели настоящий голв в орота "Славена".

Так счет стал 2:0 в пользу "Хайдука". С таким счетом матч и завершился.





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