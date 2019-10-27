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На проспекте Науки иностранец с топором разнес витрину ресторана (видео)

На проспекте Науки иностранец с топором разнес витрину ресторана (видео)

В центре Харькова днем мужчина с топором устроил погром в ресторане, а затем  попытался скрыться.

 Об этом сообщается в Telegram-канале ВЕХА.

Как отмечают очевидцы, инцидент произошел на глазах у полиции.

"К кафе-кальянной, где традиционно собираются выходцы из арабских стран, на Smart подъехал парень арабской внешности и разнёс топором витрину", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей события, парень пришёл в ресторан "Багдад" поесть и сделал заказ. По его мнению, официанты долго не несли ему еду, и он начал крушить мебель, а потом уехал. Хозяева "Багдада" вызвали полицию. Прибывшие на вызов полицейские увидели, что клиент вернулся, но уже с топором в руках. На глазах у полиции он начал топором крушить витрину заведения, а после этого сел в авто и попытался скрыться.

"Приезжего "Раскольникова" настигли на проспекте Науки… Смарт Brabus на «евробляхах» остановили прямо на проезжей части. Владельца топора скрутили. Подъехала «скорая». Видно, берут пробы на вещества", - говорится в сообщении.

 

Агентство Телевидения Новости

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