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На парковке возле дома кандидата на должность главы ХОГА неизвестные сожгли автомобиль

На парковке возле дома кандидата на должность главы ХОГА неизвестные сожгли автомобиль

Возле дома харьковского народного депутата и кандидата на должность главы ХОГА Алексея Кучера неизвестные сожгли автомобиль, который находился неподалеку от припаркованного автомобиля адвоката.

Об этом сообщил сам нардеп на своей странице в Фейсбук.

«Вчера возле моего подъезда сгорел этот автомобиль. Моя машина стояла в 10 метрах», - написал Кучер, отметив, что сгоревший бус не принадлежит жильцам дома.

«С одной стороны, учитывая криминальные войны в Харькове - ерунда. И может случайность. А с другой, может кто-то что-то хочет мне сказать? Тогда отвечаю, я решение принял, и оно не изменится», - написал народный депутат.

Подробности происшествия выясняются.

Агентство Телевидения Новости

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