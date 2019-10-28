На границе с РФ на Харьковщине задержали иностранца

На границе с Россией на Харьковщине накануне пограничники задержали нарушителя государственной границы Украины.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

В районе населенного пункта Нескучное пограничники задержали гражданина Армении, 1979 года рождения, который пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию.

Перед его задержанием информацию о возможном нарушении границы пограничникам сообщил ​​участковый инспектор пограничной службы.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пребывания в Украине иностранцу грозит административная ответственность.

Агентство Телевидения Новости